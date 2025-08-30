За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков

В ночь на 30 августа в центре Новосибирска полицейские провели рейд, в ходе которого в отделения доставили 56 несовершеннолетних, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД региона. Во время оперативных мероприятий силовики также нашли магазин, где продавали алкоголь детям.

За период рейда правоохранители составили более 80 административных протоколов, выявили точку продажи алкоголя несовершеннолетним и изъяли пять газовых пистолетов. Трое человек, находившихся в состоянии опьянения, были доставлены в центры временного пребывания граждан, — рассказали в полиции.

Ранее в Центральном районе Петербурга двое подростков бросили страйкбольную гранату под ноги прохожего. Инцидент произошел на улице Черняховского поздно вечером. Пострадавший мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.