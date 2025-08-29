День знаний — 2025
29 августа 2025 в 18:44

Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Новосибирске девочка утонула в выгребной яме, в том же городе проститутка украла кроссовки у клиента, а в Иркутске дети нашли и засунули в ведро змею — NEWS.ru сообщает громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Девочка утонула в выгребной яме

Малолетняя девочка осталась без присмотра родителей во дворе дома в Новосибирске и упала в выгребную яму. В результате ребенок погиб. В отношении отца несовершеннолетней возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«В Новосибирске перед судом предстанет мужчина по обвинению в совершении причинения смерти по неосторожности дочери. <…> 13 июня 2025 года малолетняя дочь обвиняемого играла без присмотра родителей во дворе и упала в выгребную яму», — говорится в сообщении пресс-службы УСКР.

Уточняется, что отец девочки выкопал яму без соблюдения требований строительно-технических норм. В частности, она не была закрыта надлежащим образом. Причиной смерти ребенка оказалось попадание содержимого выгребной ямы в дыхательные пути.

Дети укротили змею

На детской площадке в Иркутске на улице Пискунова дети поймали змею и посадили ее в ведро. На место прибыли полицейские, которые оцепили территорию и изъяли рептилию, чтобы обезопасить прохожих.

«Рептилию передали для дальнейшего содержания и тщательного изучения специалистам Иркутского Дома природы, которым предстоит выяснить точный вид и степень ее ядовитости», — поделились правоохранители.

Полицейские также провели профилактическую беседу с детьми, объяснив, что подобные находки могут представлять смертельную угрозу. Им напомнили, что при обнаружении диких животных необходимо сразу обращаться к взрослым и не предпринимать самостоятельных действий.

Проститутка украла у мужчины кроссовки

Женщина, оказывающая секс-услуги, украла у клиента кроссовки Balenciaga, сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Работница сферы интимных услуг была недовольна оплатой в пять тысяч рублей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Куртизанка схватила его кроссовки, быстро надела их вместо собственных туфель и выбежала в коридор», — сказано в пресс-релизе.

Потерпевший не стал обращаться в полицию, но был выселен из гостиницы за нарушение правил проживания. В присутствии бойцов ГБР-77 агентства безопасности «Гвардия» он лишь посетовал, что специально купил в городе самые дорогие кроссовки и теперь придется идти за новыми.

происшествия
криминал
уголовные дела
дети
Россия
Новосибирск
Иркутск
