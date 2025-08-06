Подростки избили школьницу и заставили ее извиняться на камеру В Саратове подростки избили несовершеннолетнюю и сняли видео с ее извинениями

В Саратове подростки жестоко избили сверстницу и заставили ее извиняться на видео, информирует Telegram-канал «Саратов. Жесть». По данным СК России по региону, следователи организовали проверку противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

Источник отмечает, что подростки избили девочку за то, как она обсуждала со своей подругой одну из сверстниц, которая нанесла ей вред. Затем школьницы выложили видео с ее извинениями в своих каналах.

Следователи обратили внимание на ролик и занялись расследованием инцидента. Сотрудники СК выполняют комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося для принятия процессуального решения.

Ранее в элитном поселке Семь Ключей на территории Челябинской области произошло жестокое нападение на двух подростков. В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что 30 июня 2025 года группа неизвестных ворвалась в частный дом. Здесь злоумышленники избили юношей 17 и 18 лет и требовали у них имущество.