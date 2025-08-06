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06 августа 2025 в 10:32

Подростков жестоко избили в элитном коттеджном поселке

В Челябинской области неизвестные избили подростков в коттеджном поселке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В элитном поселке Семь Ключей в Челябинской области произошло жестокое нападение на двух подростков, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Как установило следствие, 30 июня 2025 года группа неизвестных ворвалась в частный дом, где избила юношей 17 и 18 лет, требуя у них имущество.

В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация о том, что 30 июня текущего года в коттеджном поселке Семь Ключей Сосновского района Челябинской области несколько незнакомцев ворвались в дом и причинили телесные повреждения двум парням 17 и 18 лет, — сказано в сообщении.

После публикаций в СМИ и социальных сетях злоумышленников удалось задержать. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следственные органы сейчас тщательно изучают все обстоятельства преступления, включая возможные мотивы и способствующие факторы.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали четырех подозреваемых в похищении человека с требованием выкупа. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

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