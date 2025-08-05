Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей СК сообщил о задержании группы похитителей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержаны четверо подозреваемых в похищении человека с требованием выкупа, сообщили в следственном управлении СК по региону. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, 26 мая 2025 года на улице Пролетарской злоумышленники потребовали у знакомого 2,3 млн рублей, а после отказа избили его и насильно увезли в квартиру. Совместная операция СК, ФСБ и МВД позволила задержать всех четверых похитителей.

Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности других возможных соучастников. Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК РФ (похищение человека группой лиц). Следователи проводят комплекс мероприятий для полного расследования преступления.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что в столице осудили двоих мужчин, которые похитили и избили потенциального покупателя автомобиля. Уголовное дело возбудили по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия и оружия. Каждого приговорили к восьми годам колонии строгого режима.