Продавцы автомобиля похитили и избили недовольного покупателя В Москве осудили двоих мужчин за похищение и избиение покупателя машины

В Москве осудили двоих мужчин, которые похитили и избили потенциального покупателя автомобиля, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. Каждого приговорили к восьми годам колонии.

По данным ведомства, все началось, когда 23-летний фигурант решил продать машину своему 21-летнему товарищу. Он заявил, что друг может сначала покататься бесплатно, а оплатить уже после, если все устроит. Покупатель воспользовался предложением и после нескольких поездок понял, что машина нуждается в ремонте. Он рассказал об этом продавцу, пообещав выкупить машину, когда ее приведут в порядок.

Продавец согласился, однако стал требовать деньги вперед, что привело к конфликту. Позднее он договорился со своим 26-летним приятелем и назначил покупателю встречу. Прибыв на место, фигуранты напали на парня и людей, находившихся с ним. Также соучастники открыли по оппонентам огонь из травматического пистолета.

В итоге, травмированного покупателя усадили в машину и повезли в неизвестном ему направлении. В пути они продолжили избивать потерпевшего и угрожать расправой. Парня отпустили лишь тогда, когда он выполнил все требования похитителей.

Уголовное дело возбудили по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия и оружия. Суд отправил каждого в колонию строгого режима.

Ранее сообщалось, что трое парней из Ленинградской области избили и похитили 23-летнего молодого человека. Поводом стала ревность одного из злоумышленников, девушка которого общалась с пострадавшим. Отец потерпевшего сумел помешать обидчикам, начав преследование похитителей и обратившись в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили заявителя и его 23-летнего сына в лесу неподалеку от деревни Авдетово.