31 августа 2025 в 11:18

Звезда «Кадетства» на BMW «нарулил» себе розыск

Звезду «Кадетства» Головина разыскивают из-за 40 штрафов за нарушение ПДД

Александр Головин Александр Головин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезду сериала «Кадетство» Александра Головина объявили в розыск судебные приставы, сообщил Telegram-канал SHOT. За три года езды на своем автомобиле BMW он собрал 40 штрафов, в основном за превышение скорости. В розыск актера объявляют во второй раз за 10 месяцев.

Головин должен судебным приставам 1,5 тысячи рублей. При этом сумма неоплаченных штрафов артиста составила 7,5 тысячи рублей. Его неоднократно фиксировали за рулем без пристегнутого ремня и при игнорировании дорожных знаков.

Ранее бывшего участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали на 15 тысяч рублей за побои. Инцидент произошел на фестивале «Арт-футбол» в Москве, где музыкант в ходе конфликта ударил певца Михаила Гребенщикова после словесной перепалки.

До этого судебные приставы не смогли взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева более 21 тысячи рублей долга за коммунальные услуги. Производство прекратили из-за невозможности установить местонахождение актера и его имущества, долг образовался по оплате газа, тепла и электроэнергии.

