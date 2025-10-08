Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:54

«Нелюди»: актер Никоненко о демонтаже мемориальной доски Шепитько

Актер Никоненко: памятную доску Шепитько на Украине снесли как символ мира

Сергей Никоненко Сергей Никоненко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Памятную доску режиссеру Ларисе Шепитько во Львове демонтировали из-за того, что она символизировала мир, заявил NEWS.ru советский и российский актер театра, кино и дубляжа, кинорежиссер, сценарист и телеведущий Сергей Никоненко. По его словам, украинцы разрушают памятники освободителям от фашизма, руководствуясь при этом финансовыми мотивами.

Что ж вы хотите? [На Украине], конечно, будут против [Шепитько]. В своем кино она отстаивала удивительно гуманные позиции, выступала за мир. Не стоит расстраиваться. Мы освободим Украину и снова повесим мемориальную доску, еще лучше прежней. Они сносят памятники освободителям от фашизма. На этом нелюди зарабатывают большие деньги. На лжи. Ложь для них — это мать родна. Я знаю о Ларисе все, на каком кладбище она похоронена. Я хоронил ее, я снимался у нее и дружил с ней. Но сила в Боге, а Бог — в правде. Правда восторжествует, и вернется доска на место, где жила и училась выдающаяся, красивейшая женщина Лариса Ефимовна Шепитько, — отметил Никоненко.

Ранее стало известно, что мемориальную доску Шепитько демонтировали из-за упоминания нескольких советских наград. Доска была установлена на здании школы, где училась режиссер, но ее сняли, поскольку, по мнению украинских властей, «советские звания не соответствуют современному видению».

Украина
Львов
режиссеры
актеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
