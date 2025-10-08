«Нелюди»: актер Никоненко о демонтаже мемориальной доски Шепитько

Памятную доску режиссеру Ларисе Шепитько во Львове демонтировали из-за того, что она символизировала мир, заявил NEWS.ru советский и российский актер театра, кино и дубляжа, кинорежиссер, сценарист и телеведущий Сергей Никоненко. По его словам, украинцы разрушают памятники освободителям от фашизма, руководствуясь при этом финансовыми мотивами.

Что ж вы хотите? [На Украине], конечно, будут против [Шепитько]. В своем кино она отстаивала удивительно гуманные позиции, выступала за мир. Не стоит расстраиваться. Мы освободим Украину и снова повесим мемориальную доску, еще лучше прежней. Они сносят памятники освободителям от фашизма. На этом нелюди зарабатывают большие деньги. На лжи. Ложь для них — это мать родна. Я знаю о Ларисе все, на каком кладбище она похоронена. Я хоронил ее, я снимался у нее и дружил с ней. Но сила в Боге, а Бог — в правде. Правда восторжествует, и вернется доска на место, где жила и училась выдающаяся, красивейшая женщина Лариса Ефимовна Шепитько, — отметил Никоненко.

Ранее стало известно, что мемориальную доску Шепитько демонтировали из-за упоминания нескольких советских наград. Доска была установлена на здании школы, где училась режиссер, но ее сняли, поскольку, по мнению украинских властей, «советские звания не соответствуют современному видению».