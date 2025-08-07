Звезда «Фабрики звезд» избил известного музыканта и отделался штрафом

Бывшего участника музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали на 15 тысяч рублей за побои, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, между ним и музыкантом Михаилом Гребенщиковым произошел конфликт, который закончился рукоприкладством.

Как пишет канал, конфликт между ними произошел на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В нем участвовали 16 команд из разных стран мира, в том числе из Грузии. Руководил ей Пирцхалава. Как пишет канал, в какой-то момент он начал оскорблять организаторов и участников сборной России, на что Гребенщиков отшутился и сразу же получил удар. Против автора песни «Ангелы двух границ» возбудили административное дело.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы не намерены возбуждать уголовное дело в связи с гибелью комментатора Александра Гришина на железнодорожной станции. Данный инцидент квалифицируется как несчастный случай. По предварительной информации, Гришин переходил пути со стороны торгового комплекса, возможно, направляясь к платформе в сторону области. Вероятной причиной трагедии могли стать плохая видимость из-за сильного дождя и недостаточное освещение в месте перехода.