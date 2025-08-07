Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:52

Звезда «Фабрики звезд» избил известного музыканта и отделался штрафом

Baza: Пирцхалава избил товарища по «Фабрике звезд» Гребенщикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего участника музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали на 15 тысяч рублей за побои, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, между ним и музыкантом Михаилом Гребенщиковым произошел конфликт, который закончился рукоприкладством.

Как пишет канал, конфликт между ними произошел на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В нем участвовали 16 команд из разных стран мира, в том числе из Грузии. Руководил ей Пирцхалава. Как пишет канал, в какой-то момент он начал оскорблять организаторов и участников сборной России, на что Гребенщиков отшутился и сразу же получил удар. Против автора песни «Ангелы двух границ» возбудили административное дело.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы не намерены возбуждать уголовное дело в связи с гибелью комментатора Александра Гришина на железнодорожной станции. Данный инцидент квалифицируется как несчастный случай. По предварительной информации, Гришин переходил пути со стороны торгового комплекса, возможно, направляясь к платформе в сторону области. Вероятной причиной трагедии могли стать плохая видимость из-за сильного дождя и недостаточное освещение в месте перехода.

шоу-бизнес
культура
происшествия
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.