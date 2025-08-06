Гибель известного комментатора не дойдет до суда

Гибель известного комментатора не дойдет до суда Уголовное дело по факту гибели комментатора Гришина возбуждено не будет

Правоохранительные органы не намерены возбуждать уголовное дело в связи с гибелью комментатора Александра Гришина на железнодорожной станции, сообщили ТАСС источники. Данный инцидент квалифицируется как несчастный случай.

Возбуждение уголовного дела не планируется. В данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, которое не носит криминального характера, — сказал источник.

Трагический инцидент со спортивным комментатором произошел в подмосковном Подольске. Как сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в ночь на 5 августа мужчина погиб при пересечении железнодорожных путей в неустановленном месте. Московско-Курская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

По предварительной информации, Гришин переходил пути со стороны торгового комплекса, возможно, направляясь к платформе в сторону области. Вероятной причиной трагедии могли стать плохая видимость из-за сильного дождя и недостаточное освещение в месте перехода, что помешало комментатору вовремя заметить приближающийся состав. Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.