Гибель известного комментатора не дойдет до суда

Правоохранительные органы не намерены возбуждать уголовное дело в связи с гибелью комментатора Александра Гришина на железнодорожной станции, сообщили ТАСС источники. Данный инцидент квалифицируется как несчастный случай.
Возбуждение уголовного дела не планируется. В данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, которое не носит криминального характера, — сказал источник.
Трагический инцидент со спортивным комментатором произошел в подмосковном Подольске. Как сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в ночь на 5 августа мужчина погиб при пересечении железнодорожных путей в неустановленном месте. Московско-Курская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
По предварительной информации, Гришин переходил пути со стороны торгового комплекса, возможно, направляясь к платформе в сторону области. Вероятной причиной трагедии могли стать плохая видимость из-за сильного дождя и недостаточное освещение в месте перехода, что помешало комментатору вовремя заметить приближающийся состав. Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.