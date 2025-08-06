Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:56

Гибель известного комментатора не дойдет до суда

Уголовное дело по факту гибели комментатора Гришина возбуждено не будет

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Правоохранительные органы не намерены возбуждать уголовное дело в связи с гибелью комментатора Александра Гришина на железнодорожной станции, сообщили ТАСС источники. Данный инцидент квалифицируется как несчастный случай.

Возбуждение уголовного дела не планируется. В данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, которое не носит криминального характера, — сказал источник.

Трагический инцидент со спортивным комментатором произошел в подмосковном Подольске. Как сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в ночь на 5 августа мужчина погиб при пересечении железнодорожных путей в неустановленном месте. Московско-Курская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

По предварительной информации, Гришин переходил пути со стороны торгового комплекса, возможно, направляясь к платформе в сторону области. Вероятной причиной трагедии могли стать плохая видимость из-за сильного дождя и недостаточное освещение в месте перехода, что помешало комментатору вовремя заметить приближающийся состав. Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

комментаторы
смерти
уголовные дела
спорт
