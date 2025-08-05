Названа предварительная причина смерти комментатора Гришина

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в Подольске, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, трагедия произошла в ночь на 5 августа, когда он пересекал железнодорожные пути в неустановленном месте.

По предварительной информации, ночью 5 августа 2025 года на <…> станции Битца электропоездом 6435 Волоколамск — Серпухов смертельно травмирован мужчина, который переходил железную дорогу в неположенном месте, — говорится в публикации.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Московско-Курская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. В сообщении прокуратуры уточняется, что по итогам проверочных мероприятий при наличии достаточных оснований будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что Гришин переходил железнодорожные пути со стороны торгового центра, вероятно, направляясь к платформе в областном направлении. Предполагается, что из-за сильного дождя и особенностей освещения в этом месте комментатор мог не заметить приближающийся поезд.