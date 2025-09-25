Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:36

Генерал Шаманов выступил против переименований городов в Чечне

Владимир Шаманов Владимир Шаманов Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Генерал и депутат Госдумы Владимир Шаманов от партии «Единая Россия» раскритиковал идею переименования казачьих станиц в Чечне, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарий высказался по поводу переименований на заседании Госдумы и заявил о недопустимости изменений исторических названий.

В Чеченской Республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. <...> Это история нашего государства, — заявил Шаманов.

Дума приняла в первом чтении проект о переименовании трех станиц. Инициатива была предложена парламентом Чечни. Авторы проекта хотели сделать станицу Серноводское Серноводском, Шелковскую переименовать в Терек, Наурскую — в Нерве. В пояснительных записке чеченские депутаты отметили, что все три населенных пункта имеют статусы городов, и текущие названия не сочетаются со словом «город».

Нормы русского литературного языка регламентируют склонение географических названий, — аргументировали свой выбор авторы.

Ранее были названы самые распространенные названия городов и населенных пунктов в России. Не менее 67 населенных пунктов из 1250 имеют одинаковые названия. Наиболее популярные: Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск.
