26 сентября 2025 в 16:06

Белоусов вручил «Золотые звезды» героям СВО

Белоусов выдал награды отличившимся на СВО военным

Андрей Белоусов вручает медали «Золотая звезда» Андрей Белоусов вручает медали «Золотая звезда» Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. К наградам были представлены военнослужащие, отличившиеся во время боевых действий на Украине.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, — сообщили в министерстве.

Белоусов поздравил военнослужащих с наградами и поблагодарил за образцовое несение службы на благо Отечества. Министр заметил, что каждый из них способствует укреплению обороны и суверенитета страны, а врученные им медали — это знак признания их заслуг.

Ранее стало известно, что участник СВО из Екатеринбурга Денис Михайлов продвинул линию фронта на семь километров вперед. Подвиг мужчина совершил еще в 2024 году, но только сейчас его предали широкой огласке. Даже получив ранение, мужчина продолжил командовать наступлением. По его руководством штурмовая рота прорвала оборону противника.

