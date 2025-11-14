Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:20

Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Рога в ДНР

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/РИА Новости
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1435-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Рог в ДНР, передает Telegram-канал ведомства. При этом он выразил уверенность, что упорство, а также профессионализм личного состава полка обеспечат безопасность рубежей государства.

Верные Отечеству воины полка по первому зову Родины встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции, — заявил он.

Глава российского военного ведомства отметил, что сформированный в начале частичной мобилизации полк одним из первых прибыл в зону проведения специальной военной операции с целью защиты стратегических рубежей страны. Он подчеркнул, что сегодня, действуя слаженно в составе штурмовых подразделений, они уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении.

Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск освободили Дроновку. Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил Андрею Белоусову об успехе российской армии.

