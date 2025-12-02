Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:18

В Кремле ответили на вопрос об упавшем в Белоруссии литовском БПЛА

Песков: в МО РФ могут знать детали об упавшем в Белоруссии литовском БПЛА

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вопрос о разведывательном литовском беспилотнике, упавшем в Белоруссии, лучше задать Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что не располагает деталями, передает ТАСС.

Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше [уточнить], наверное, у военных. Они знают, наверное, детали. Я не располагаю данными, поэтому не стал бы ничего говорить, — добавил Песков.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что беспилотный аппарат, стартовавший с литовской земли, потерпел крушение 30 ноября в пределах города Гродно. Согласно официальной информации, дрон взлетел с территории Лаздийского района Литвы. Детальный осмотр остатков аппарата, включая запись с флешки и данные навигационной системы, подтвердил, что запланированный путь полета проходил через Белоруссию, далее в Польшу и обратно по тому же пути в исходную точку в Литве.

Позже пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт выразила мнение, что Литва ведет себя несерьезно и импульсивно в связи с инцидентом с беспилотником. По ее словам, руководство Литвы сначала совершило одну ошибку, а теперь продолжает усугублять ситуацию.

