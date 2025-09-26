Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:22

В Московской области перезахоронили останки 44 советских воинов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минобороны и Минцифры России перезахоронили останки 44 советских воинов, которые погибли при обороне столицы в годы ВОВ, говорится в релизе, который есть в распоряжении NEWS.ru. Торжественно-траурная церемония состоялась в селе Поречье Московской области.

Участниками события стали замдиректора департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, представители военно-патриотического движения «Юнармия», органы государственной власти, общественные объединения, а также поисковые отряды Московской области. Таранов назвал церемонию неповторимой экспедицией с уникальным результатом. По его словам, в России за год поднимают порядка 20 тыс. останков бойцов. Из них не больше 500 удается установить. Таранов подчеркнул, что здесь повезло, поскольку все бойцы были установлены.

Останки солдат нашли в Можайском городском округе Московской области в рамках очередной поисковой экспедиции. В будущем представители поисковых отрядов передадут родственникам красноармейцев посмертные медальоны и личные вещи бойцов РККА.

Ранее посольство РФ в Эстонии направило ноту в МИД республики из-за решения демонтировать памятники советской эпохи и перенести захоронения времен ВОВ в уезде Пылвамаа. Дипломаты напомнили о нарушении международных обязательств Таллином.

