Юрист раскрыл, обязательно ли шифровать инициалы в подписи Юрист Русяев: граждане не обязаны изображать фамилию или инициалы в подписи

В подписи не обязательно изображать фамилию или инициалы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, самое главное, чтобы роспись позволяла идентифицировать личность.

Возникает вопрос: обязаны ли инициалы или фамилия присутствовать в самой подписи? Российское законодательство прямо этого не требует. Подпись может состоять из букв, штрихов или даже условных рисунков. Но в официальном документообороте действует правило: рядом с подписью указывается расшифровка — инициалы и фамилия. Это требование государственных стандартов делопроизводства, — отметил Русяев.

Юрист предупредил, что формально можно заменить подпись крестиком или кружком, но это увеличивает риск возникновения проблем. Такой знак, по его словам, сложно идентифицировать, и паспортный стол либо банк могут отказаться принимать документы.

Ранее Русяев отметил, что у граждан России существует множество вариантов подписи. Однако он также подчеркнул, что значительные различия в подписях, используемых в разных документах, могут стать основанием для их оспаривания.