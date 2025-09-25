Юрист напомнила о штрафах за отказ повысить зарплату работникам до МРОТ Юрист Шайдуллина: за неповышение зарплат до МРОТ грозит штраф до 50 тысяч рублей

Работодателям, которые не повышают сотрудникам зарплату до минимального уровня оплаты труда (МРОТ), грозят штрафы, заявила «Москве 24» юрист Рината Шайдуллина. С должностных лиц могут взыскать от 10 до 20 тысяч рублей, а с юридических — от 30 до 50 тысяч.

МРОТ устанавливается на федеральном уровне, и это означает, что все работодатели должны будут повысить минимальный размер оплаты труда для своих сотрудников. Вне зависимости от того, коммерческая это организация или бюджетная, — напомнила Шайдуллина.

По ее словам, в случае нарушения трудового законодательства сотрудник вправе пожаловаться в инспекцию труда и прокуратуру. Оштрафовать работодателей могут за каждого работника с зарплатой ниже МРОТ, уточнила эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что МРОТ вырастет в России в 2026 году более чем на 20%. По его словам, показатель составит 27 093 рубля.