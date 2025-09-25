В АТОР рассказали о подводных камнях приключенческого туризма

Приключенческий туризм — это всегда опасно, необходимо покупать туры только у проверенных туроператоров, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, сказанным в пресс-центре НСН, недобросовестные компании берут одного гида на шесть — восемь человек для путешествия в горы. Он уточнил, что это может привести к негативным последствиям и проблемам.

В целом приключенческий туризм сегодня не такой массовый и организованный. <…> Это очень опасно, здесь не должно быть иллюзий. Надо всегда 10 раз перестраховаться, найти правильного туроператора, уточнить про экипировку и так далее. На Эльбрусе ситуация меняется каждую неделю, гиды должны ходить туда постоянно, чтобы знать, что происходит. Подняться на Эльбрус — это не прогулка, это серьезное дело, — отметил он.

Ранее представители Ассоциации туроператоров России заявили, что безвизовый режим между Россией и Китаем функционирует без сбоев и ни одному гражданину РФ не отказали во въезде. Власти КНР организовали торжественную встречу первых туристов из России в городе Хэйхэ — с музыкой, цветами и подарками.