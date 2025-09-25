Омбудсмен рассказала о попытках вернуть с Украины оставшихся курян Москалькова запросила разговор с Киевом по вопросу возвращения курян в Россию

Россия продолжает вести переговоры с украинской стороной по поводу освобождения находящихся в республике жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, Москва работает по всем линиям, в частности, сама омбудсмен запросила разговор на эту тему с украинским коллегой, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы продолжаем бороться за возвращение курских жителей, которых переместили на территорию Украины. <…> Сегодня они стали предметом торга и постоянных новых условий для возвращения. <…> Ведем сегодня диалог по всем возможным направлениям, <…> я буквально сегодня запросила разговор с уполномоченным по правам человека Верховной рады, с тем чтобы обсудить конкретные детали возвращения наших курских граждан, — сказала Москалькова.

Она добавила, что этот вопрос также поднимают военные, спецслужбы и дипломатическая миссия в рамках стамбульского формата. Омбудсмен уточнила, что на данный момент Киев удерживает в Сумах 23 курянина.

Мы постоянно на связи с Международным комитетом Красного Креста. С тем чтобы понимать, что все необходимое — одежда, питание, медикаменты — у них есть, и у нас обратная связь позволяет понимать, что в данной сфере более-менее благополучно. Сегодня никто из курян не болеет тяжелыми заболеваниями. Все они имеют одежду по сезону, питание получают соответствующее, — отметила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России рассказала, что РФ и Украина достигли соглашения о посылках для военнопленных. По ее словам, речь идет о двух тысячах взаимных посылок.