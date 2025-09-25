Культовый американский режиссер Джеглом умер в 87 лет

Умер культовый американский режиссер Генри Джеглом, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Сабрину. Он скончался в своем доме в Санта-Монике на 88-м году жизни.

Мой отец был самым любящим, веселым, занимательным и уникальным, — заявила дочь режиссера.

Джеглом известен благодаря работе над фильмами «Безопасное место» (1971), «Прошлым летом в Хэмптоне» (1995) и «Дежавю» (1997). Сам он заявлял, что любил голливудские фильмы, но чувствовал стену между собой и лентами подобного рода.

