25 сентября 2025 в 18:58

Культовый американский режиссер Джеглом умер в 87 лет

Генри Джеглом Генри Джеглом Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер культовый американский режиссер Генри Джеглом, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Сабрину. Он скончался в своем доме в Санта-Монике на 88-м году жизни.

Мой отец был самым любящим, веселым, занимательным и уникальным, — заявила дочь режиссера.

Джеглом известен благодаря работе над фильмами «Безопасное место» (1971), «Прошлым летом в Хэмптоне» (1995) и «Дежавю» (1997). Сам он заявлял, что любил голливудские фильмы, но чувствовал стену между собой и лентами подобного рода.

Ранее в Великобритании умер известный рок-музыкант Дэнни Томпсон. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в английском городе Рикмансворт. Томпсон, родившийся в 1939 году, начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. По воспоминаниям современников, его отличала невероятная дисциплина — согласно слухам, в каждой комнате, где он находился, висела табличка «репетируй».

