«Новые проекты»: в БДТ высказались об уходе звезд «Служебного романа»

Решение завершить показ спектакля «Лето одного года» было принято актерами Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих, сообщила пресс-служба Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова. Представители учреждения отметили, что артисты работают над новыми проектами, но не стали говорить подробности.

Они почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь и настало время с ним попрощаться. Артисты чувствуют себя хорошо и работают над новыми проектами, чтобы еще не раз выйти на сцену БДТ. Раскрывать детали мы пока не будем, но верим, что скоро вас ждут новые встречи с любимыми актерами, — сказано в сообщении.

Ранее БДТ объявил о снятии спектакля «Лето одного года» с репертуара. Его премьера состоялась в 2010 году. Фрейндлих начала сотрудничать с БДТ в 1983 году. Басилашвили стал частью театра с 1959-го.

До этого Басилашвили сообщил, что не выйдет на сцену БДТ. По его словам, первой ушла его коллега Фрейндлих. Артист рассказал, что спектакли, в которых он был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара.