«Вы что творите?»: Шаманов против переименования станиц в Чечне, скандал

Депутат Госдумы Владимир Шаманов возмутился планами властей Чечни сменить исторические названия нескольких населенных пунктов. Что об этом известно, как отреагировал Рамзан Кадыров?

Что за скандал с переименованиями в Чечне

В ходе заседания Госдумы депутат генерал Владимир Шаманов («Единая Россия») возмутился из-за планов переименовать казачьи станицы в Чечне. Планы Грозного он назвал «переписыванием истории».

«В Чеченской Республике предлагают переименовать казачьи станицы, которые имеют свою исторические названия. Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — заявил Шаманов.

Владимир Шаманов — бывший командующий Воздушно-десантными войсками России. С марта 1995 года он принимал участие в первой чеченской войне, с апреля по июль 1996-го командовал российской группировкой войск. Под его командованием войскам удалось взять Бамут. С августа 1999 по декабрь 2000 года был командующим 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, руководил операцией по ликвидации оплота террористов в дагестанских селах Чабанмахи и Карамахи. С сентября 1999 года — командующий западным направлением Объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе, воевавшей в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах Чечни и принимавшей участие в боях за Грозный. Носит звание Героя России. Современники неоднократно указывали на положительное влияние Шаманова в обеих чеченских кампаниях.

«Чечня — мой личный Сталинград. Я часто думал: если сдадим сепаратистам Чечню, мой дом под названием Россия начнет сыпаться. Мы, наверное, еще и сами не поняли, какой подвиг совершил русский солдат, спасая Родину от раздробления. Это великий и непобедимый солдат!» — говорил Шаманов KP.RU в 2008 году.

Какие населенные пункты хотят переименовать в Чечне, причины

Возражения Шаманова не повлияли на решение Госдумы: нижняя палата парламента большинством голосов в первом чтении приняла законопроект о переименовании населенных пунктов. Серноводское должно стать Серноводском, станица Шелковская будет переименована в Терек, а станица Наурская — в Невре.

Инициатива была предложена парламентом Чечни еще весной 2025 года. 12 мая комиссия Госдумы поддержала предложение.

Председатель парламента Чеченской Республики Шаид Жамалдаев Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

По версии парламента Чечни, Серноводское надо переименовать в Серноводск, поскольку село стало городом и название более не соответствует статусу населенного пункта. Кроме того, в окрестностях Серноводского действительно много серных источников и работает курорт «Серноводск-Кавказский».

Станицу Шелковскую, основанную в XVIII веке армянским купцом Сафаром Васильевым, предлагается переименовать в Терек: она также имеет статус города и находится на левом берегу реки Терек. Кроме того, в наше время Шелковская никак не связана с производством шелка.

Станицу Наурскую (также имеет статус города) предлагается переименовать в Невре: это слово на чеченском языке значит «север», «что отражает наиболее характерные признаки данного географического объекта, который расположен в северной части Чеченской Республики», говорится в проекте постановления.

Telegram-канал «Эксперт по Госдуме» отмечает, что это будет второй случай в XXI веке, когда в России переименовывают города: в 2024 году Ростов Ярославской области переименовали в Ростов Великий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров никак не комментировал высказывания Шаманова, в публикации в своем Telegram-канале он лишь поблагодарил депутата ГД Шамсаила Саралиева за выступление с законопроектом, отметив важность изменения названий данных населенных пунктов.

