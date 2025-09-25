Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 18:55

В Финляндии пожаловались на атаку «пророссийских хакеров»

Yle: Финляндия четвертые сутки подвергается кибератакам хакеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кибератаки на официальные интернет-ресурсы Финляндии продолжаются уже четвертые сутки подряд, передает Yle со ссылкой на Центр кибербезопасности при Агентстве транспорта и связи страны. Ответственность за враждебные действия взяла на себя якобы пророссийская хакерская группа NoName057(16), утверждают авторы.

Атакам подверглись веб-сайты ключевых государственных институтов, включая Министерство обороны, МВД и Верховный суд. Технически атаки представляют собой направленный поток трафика для перегрузки систем и временного нарушения доступности сервисов.

Как пояснил ведущий эксперт центра Юхани Эронен, финские ресурсы были целенаправленно внесены хакерами в список целей в понедельник. При этом все зафиксированные сбои в работе носили кратковременный характер и не привели к серьезным последствиям.

По мнению специалистов, активизация группировки может быть ответной реакцией на совместную операцию Европола, проведенную в июле с участием финской полиции. Тогда правоохранителям удалось задержать часть членов группировки и вывести из строя ее инфраструктуру, однако полностью нейтрализовать ее деятельность не удалось.

Ранее стало известно, что в Брюсселе хакеры два дня подряд отменяли рейсы в аэропорту. Были отменены или перенаправлены 44 рейса из 257. Кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров, что вынудило сотрудников воздушной гавани обслуживать всех вручную.

Финляндия
хакеры
кибератаки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Мед, мясо и молочка из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.