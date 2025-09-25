В Финляндии пожаловались на атаку «пророссийских хакеров»

Кибератаки на официальные интернет-ресурсы Финляндии продолжаются уже четвертые сутки подряд, передает Yle со ссылкой на Центр кибербезопасности при Агентстве транспорта и связи страны. Ответственность за враждебные действия взяла на себя якобы пророссийская хакерская группа NoName057(16), утверждают авторы.

Атакам подверглись веб-сайты ключевых государственных институтов, включая Министерство обороны, МВД и Верховный суд. Технически атаки представляют собой направленный поток трафика для перегрузки систем и временного нарушения доступности сервисов.

Как пояснил ведущий эксперт центра Юхани Эронен, финские ресурсы были целенаправленно внесены хакерами в список целей в понедельник. При этом все зафиксированные сбои в работе носили кратковременный характер и не привели к серьезным последствиям.

По мнению специалистов, активизация группировки может быть ответной реакцией на совместную операцию Европола, проведенную в июле с участием финской полиции. Тогда правоохранителям удалось задержать часть членов группировки и вывести из строя ее инфраструктуру, однако полностью нейтрализовать ее деятельность не удалось.

Ранее стало известно, что в Брюсселе хакеры два дня подряд отменяли рейсы в аэропорту. Были отменены или перенаправлены 44 рейса из 257. Кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров, что вынудило сотрудников воздушной гавани обслуживать всех вручную.