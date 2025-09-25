Опрос показал, сколько россиян имеют «дождливый» плейлист У каждого пятого россиянина есть подборка треков для дождливой погоды

Отдельный «дождливый» плейлист есть у каждого пятого россиянина (20%), следует из опроса музыкального сервиса «Звук», который оказался в распоряжении NEWS.ru. При этом треть респондентов (36%) сообщила, что у них нет специально подобранных треков для пасмурной осенней погоды. Примерно 20% опрошенных вдохновились идеей и планируют создать такую подборку.

Большинство участников опроса признались, что музыка помогает им взбодриться и переключиться на дела: так поступают 22% респондентов. Еще 21% слушают треки, чтобы поднять себе настроение, и столько же — чтобы создать фоновую атмосферу и любоваться дождем.

Сама дождливая погода, по словам опрошенных, усиливает впечатления от прослушивания. Для 32% музыка в такие моменты звучит по-особенному, 25% отмечают, что эмоции становятся ярче, а 24% уверены, что композиции приобретают глубину и кинематографичность.

