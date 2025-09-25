Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:43

Опрос показал, сколько россиян имеют «дождливый» плейлист

У каждого пятого россиянина есть подборка треков для дождливой погоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельный «дождливый» плейлист есть у каждого пятого россиянина (20%), следует из опроса музыкального сервиса «Звук», который оказался в распоряжении NEWS.ru. При этом треть респондентов (36%) сообщила, что у них нет специально подобранных треков для пасмурной осенней погоды. Примерно 20% опрошенных вдохновились идеей и планируют создать такую подборку.

Большинство участников опроса признались, что музыка помогает им взбодриться и переключиться на дела: так поступают 22% респондентов. Еще 21% слушают треки, чтобы поднять себе настроение, и столько же — чтобы создать фоновую атмосферу и любоваться дождем.

Сама дождливая погода, по словам опрошенных, усиливает впечатления от прослушивания. Для 32% музыка в такие моменты звучит по-особенному, 25% отмечают, что эмоции становятся ярче, а 24% уверены, что композиции приобретают глубину и кинематографичность.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин ежедневно матерится. Оказалось, что к нецензурной лексике каждый день прибегает почти половина мужчин и каждая четвертая женщина. Опрос также показал, что зумеры матерятся меньше, чем миллениалы.

опросы
музыка
песни
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.