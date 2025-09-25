Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:02

Спасавшую детей от беспилотников ВСУ россиянку оштрафовали

В Краснодарском крае спасавшую детей от дрона ВСУ мать оштрафовали за скорость

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Краснодарском крае женщина, спасавшая детей от падения украинских беспилотников, получила штраф за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, впоследствии россиянка смогла оспорить административное наказание в суде.

В публикации говорится, что инцидент произошел в Приморско-Ахтарске, куда женщина приехала на день рождения родственника. Во время поездки город подвергся атаке беспилотников, два из которых были сбиты у нее на глазах. Младший сын заплакал от испуга. Спасаясь, она резко увеличила скорость до 100 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Впоследствии женщине пришел штраф за превышение скорости на этом участке дороги.

Россиянка обратилась в суд, где смогла доказать, что ее действия были единственным возможным способом защиты детей от реальной угрозы. Суд принял во внимание чрезвычайные обстоятельства, в которых оказалась водитель.

Ранее в Туапсе попали на видео очевидцы, которые спокойно наблюдали за уничтожением безэкипажного катера ВСУ. На кадрах видно, как жители города расположились на набережной и следили за морским боем.

