Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:53

Назван способ защиты российских гражданских объектов от дронов ВСУ

Генерал Попов призвал привлекать добровольцев для защиты мирных объектов в тылу

Фото: Социальные сети

Добровольцев из числа гражданского населения следует привлекать для защиты тыловых объектов от дронов ВСУ, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, эта инициатива должна стать частью масштабной мобилизации народной воли, аналогичной периоду Великой Отечественной войны.

Нужно привлекать добровольцев для защиты тыловых объектов от дронов ВСУ. Я уже давно об этом говорю. Еще три года назад надо было обучать специалистов, привлекать их инициативно — студентов старших курсов и даже пенсионеров, кто может работать и помогать. Этим должны заниматься администрации больших городов, поселков и сельских поселений. Надо подчеркнуть, что это должна быть мобилизация народной воли, как в Великую Отечественную войну. «Все для фронта, все для победы», — высказался Попов.

Он добавил, что добровольцы, которые несколько раз в месяц будут нести дежурства в интересах обороны или работать наблюдателями для системы ПВО, могли бы получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также, по словам генерала, льготами можно было бы обеспечить и водителей-волонтеров.

Добровольцев, которые защищали бы тыловые объекты от дронов ВСУ, конечно, надо поддерживать какими-то льготами, давать им налоговые послабления на автомобили, дома, садовые участки. Например, снизить оплату услуг ЖКХ на 50%, если они два-три раза в месяц подежурят в интересах обороны и охраны своих административных районов, а также системы ПВО. А тем, кто дополнительно что-то делает, — льготы. Автомобилисту нужно сделать 50% скидку, если он один-два раза в месяц отвез кого-то или подежурил, — резюмировал Попов.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что для борьбы с диверсантами и террористами ВСУ внутри России можно призвать на работу людей, у которых есть опыт службы в правоохранительных структурах и органах государственной безопасности. По его мнению, такая мера возместит нехватку полицейских и позволит масштабно проводить мероприятия, необходимые для перекрытия действий вражеских агентов.

ВСУ
дроны
Россия
добровольцы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.