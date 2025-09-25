Назван способ защиты российских гражданских объектов от дронов ВСУ

Добровольцев из числа гражданского населения следует привлекать для защиты тыловых объектов от дронов ВСУ, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, эта инициатива должна стать частью масштабной мобилизации народной воли, аналогичной периоду Великой Отечественной войны.

Нужно привлекать добровольцев для защиты тыловых объектов от дронов ВСУ. Я уже давно об этом говорю. Еще три года назад надо было обучать специалистов, привлекать их инициативно — студентов старших курсов и даже пенсионеров, кто может работать и помогать. Этим должны заниматься администрации больших городов, поселков и сельских поселений. Надо подчеркнуть, что это должна быть мобилизация народной воли, как в Великую Отечественную войну. «Все для фронта, все для победы», — высказался Попов.

Он добавил, что добровольцы, которые несколько раз в месяц будут нести дежурства в интересах обороны или работать наблюдателями для системы ПВО, могли бы получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также, по словам генерала, льготами можно было бы обеспечить и водителей-волонтеров.

Добровольцев, которые защищали бы тыловые объекты от дронов ВСУ, конечно, надо поддерживать какими-то льготами, давать им налоговые послабления на автомобили, дома, садовые участки. Например, снизить оплату услуг ЖКХ на 50%, если они два-три раза в месяц подежурят в интересах обороны и охраны своих административных районов, а также системы ПВО. А тем, кто дополнительно что-то делает, — льготы. Автомобилисту нужно сделать 50% скидку, если он один-два раза в месяц отвез кого-то или подежурил, — резюмировал Попов.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что для борьбы с диверсантами и террористами ВСУ внутри России можно призвать на работу людей, у которых есть опыт службы в правоохранительных структурах и органах государственной безопасности. По его мнению, такая мера возместит нехватку полицейских и позволит масштабно проводить мероприятия, необходимые для перекрытия действий вражеских агентов.