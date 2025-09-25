Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:36

Путин, Лукашенко, Пашинян: фото гостей Глобального атомного форума в Москве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

В Москве 25 сентября начался первый международный Глобальный атомный форум, организованный госкорпорацией «Росатом». Это крупнейшее мероприятие, приуроченное к 80-летию атомной отрасли России.

Участие в форуме принимают представители более чем 100 государств — министры, топ-менеджеры крупных компаний, деятели науки, представители ведущих СМИ и молодежных организаций. В общей сложности список участников включает в себя около 20 тыс. человек. Деловая программа насчитывает более 40 мероприятий — от круглых столов и тематических сессий до церемоний подписания важных соглашений.

В день открытия форума его площадку на ВДНХ посетил президент России Владимир Путин. Перед выступлением глава государства пообщался с другими участниками в неформальной обстановке. Кроме него, в число гостей мероприятия вошли белорусский лидер Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава кабмина Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта и Нигера.

Самые яркие фотографии первого дня работы форума и его участников — в галерее NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин во время прибытия на международный форум «Мировая атомная неделя» на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин во время прибытия на международный форум «Мировая атомная неделя» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (слева направо) на международном форуме «Мировая атомная неделя» на ВДНХ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (слева направо) на международном форуме «Мировая атомная неделя» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко (справа налево) на заседании международного форума «Мировая атомная неделя» на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко (справа налево) на заседании международного форума «Мировая атомная неделя» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Булкин/РИА Новости
Заседание Глобального атомного форума
Заседание Глобального атомного форума
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Владимир Путин на неформальной встрече с участниками Глобального атомного форума
Владимир Путин на неформальной встрече с участниками Глобального атомного форума
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Владимир Путин на неформальной встрече с участниками Глобального атомного форума
Владимир Путин на неформальной встрече с участниками Глобального атомного форума
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
