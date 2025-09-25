Путин, Лукашенко, Пашинян: фото гостей Глобального атомного форума в Москве

В Москве 25 сентября начался первый международный Глобальный атомный форум, организованный госкорпорацией «Росатом». Это крупнейшее мероприятие, приуроченное к 80-летию атомной отрасли России.

Участие в форуме принимают представители более чем 100 государств — министры, топ-менеджеры крупных компаний, деятели науки, представители ведущих СМИ и молодежных организаций. В общей сложности список участников включает в себя около 20 тыс. человек. Деловая программа насчитывает более 40 мероприятий — от круглых столов и тематических сессий до церемоний подписания важных соглашений.

В день открытия форума его площадку на ВДНХ посетил президент России Владимир Путин. Перед выступлением глава государства пообщался с другими участниками в неформальной обстановке. Кроме него, в число гостей мероприятия вошли белорусский лидер Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава кабмина Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта и Нигера.

