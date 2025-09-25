Стала известна повестка новой встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на пятницу, 26 сентября, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По ее словам, которые приводит ТАСС, главы государств обсудят региональные и двусторонние отношения.

Встреча президентов Беларуси и России запланирована на завтра. Повестка известна — весь комплекс региональных и двусторонних отношений, — поделилась Эйсмонт.

Ранее журналисты заглянули внутрь лимузина «Аурус», подготовленного для президента Белоруссии Александра Лукашенко. На фотографиях был запечатлен вид с пассажирского места. Белорусский лидер отправился с рабочим визитом в Москву 25 сентября, где примет участие в Глобальном атомном форуме.

До этого Лукашенко признавался, что был бы рад, если бы нашлась женщина, которая смогла бы возглавить республику в данный момент. Президент Белоруссии добавил, что это «не женская» работа. Он также отметил, что Белоруссия оказалась в сложной ситуации и стране нужен «крепкий мужик, понюхавший пороха». По его словам, это его личная позиция, несмотря на безмерное уважение к женщинам, которых он назвал «образцом, созданным природой».