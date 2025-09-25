Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 14:41

Стала известна повестка новой встречи Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко встретятся 26 сентября для обсуждения двусторонних отношений

Александр Лукашенко, Владимир Путин Александр Лукашенко, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на пятницу, 26 сентября, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По ее словам, которые приводит ТАСС, главы государств обсудят региональные и двусторонние отношения.

Встреча президентов Беларуси и России запланирована на завтра. Повестка известна — весь комплекс региональных и двусторонних отношений, — поделилась Эйсмонт.

Ранее журналисты заглянули внутрь лимузина «Аурус», подготовленного для президента Белоруссии Александра Лукашенко. На фотографиях был запечатлен вид с пассажирского места. Белорусский лидер отправился с рабочим визитом в Москву 25 сентября, где примет участие в Глобальном атомном форуме.

До этого Лукашенко признавался, что был бы рад, если бы нашлась женщина, которая смогла бы возглавить республику в данный момент. Президент Белоруссии добавил, что это «не женская» работа. Он также отметил, что Белоруссия оказалась в сложной ситуации и стране нужен «крепкий мужик, понюхавший пороха». По его словам, это его личная позиция, несмотря на безмерное уважение к женщинам, которых он назвал «образцом, созданным природой».

Россия
Москва
встречи лидеров
Владимир Путин
Александр Лукашенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.