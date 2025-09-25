Раскрыто имя кандидата на пост гендиректора «Металлоинвеста»

Бывший старший вице-президент и операционный директор «Норникеля» Александр Попов рассматривается в качестве кандидата на должность генерального директора «Металлоинвеста», сообщает РБК со ссылкой на источники. С декабря 2023 года эту должность временно занимает Олег Крестинин, который ранее курировал коммерческое направление компании.

По данным одного из собеседников издания, решение Попова уйти из «Норникеля» формировалось с весны. Топ-менеджера в апреле предупредили о возможных изменениях на фоне снижения производственных результатов. В компании также изучали возможность применения схемы ограничения его полномочий путем назначения вышестоящего руководителя. В итоге Попов решил уволиться по собственному желанию две недели назад.

Ранее Bloomberg Billionaires Index показал, что с января по 3 марта текущего года совокупное состояние богатейших людей России в общей сложности увеличилось примерно на $7,8 млрд (690 млрд рублей). Капитал акционера «Металлоинвеста» (крупнейший российский добытчик железной руды) Алишера Усманова вырос на $3,1 млрд (274 млрд рублей). Президент «Норникеля» Владимир Потанин за этот период заработал $1,77 млрд (156 млрд рублей).