02 декабря 2025 в 13:46

Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму

Суд Москвы взыскал 560 млн рублей с бывших топ-менеджеров компании «Мечел»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мещанский суд Москвы постановил взыскать 560 млн рублей с бывших руководителей компании «Мечел», передает РИА Новости из зала суда. При этом подсудимые были освобождены от уголовного наказания в связи с истечением срока давности.

Освободить обвиняемых от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, — сказано в приговоре.

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере проходили экс-топ-менеджеры «Мечела» Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также бывший руководитель инвестиционной компании UFS Елена Железнова. Суд признал всех обвиняемых виновными и назначил каждому наказание в виде семи лет лишения свободы. Однако оно не подлежит исполнению, а с фигурантов солидарно взыскан ущерб в виде вышеуказанной суммы в пользу компании Calridge Limited.

Ранее сообщалось, что в Томской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении ремонтных работ на мосту через реку Кайму в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчика подозревают в причинении ущерба бюджету области на сумму более 66 млн рублей. Утверждалось, что организация не приступила к выполнению предусмотренных договором работ, а полученный аванс использовала по собственному усмотрению.

