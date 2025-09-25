Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:48

Производство Lada Largus урезали вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство автомобиля Lada Largus на ижевском заводе сократили вдвое из-за резкого падения спроса, передает Telegram-канал Mash. По словам сотрудников предприятия, месячный план выпуска снизился с примерно шести до трех тысяч единиц, а рабочая неделя переведена на четырехдневную.

По данным источника, снижение спроса связано с устаревшим дизайном и эргономикой модели, которые не выдерживают конкуренции с китайскими автомобилями. Электрокар E-Largus также оказался непопулярным: его производство сократилось до единичных заказов из-за высокой цены в три-четыре миллиона рублей.

Доходы сотрудников завода также значительно сократились — с прежних 140 тысяч рублей до средних 55 тысяч рублей в месяц. До этого на предприятии выпускали до 200 автомобилей Largus в день, однако сейчас возникли сложности с продажей уже произведенных остатков.

Ранее сообщалось, что спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с.

АвтоВАЗ
Lada Largus
производства
машины
автопром
