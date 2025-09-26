Экс-президент Южной Кореи впервые с начала июля появился на публике

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ель впервые с 9 июля появился на публике, сообщило агентство Yonhap. Журналисты уточнили, что он пришел на слушания в суд по делу, связанному с введением военного положения.

В материале говорится, что на нем был синий костюм и бейдж с номером заключенного 3617. Агентство отмечает, что мужчина сильно похудел, в волосах появилась седина.

Юн Сок Ель обвиняется в организации мятежа. Нынешнее судебное заседание связано с дополнительными обвинениями, которые касаются процессуальных нарушений при объявлении военного положения и препятствования органам власти при исполнении.

Политика арестовали в его резиденции в январе. Следователи увезли лидера республики в сопровождении конвоя. Это первый в истории Южной Кореи случай, когда задержали отстраненного, но все еще действующего президента.

Позднее Юн Сок Ель, которого освободили согласно решению суда об отмене его содержания под стражей, покинул следственный изолятор. Политик вышел из главных ворот здания и поприветствовал собравшихся сторонников. Отмечается, что Юн Сок Ель поблагодарил судей за «смелость и решительность» в корректировке «незаконных действий». С 9 июля он снова содержался в следственном изоляторе.