Харрис вспомнила о тяжелом разговоре с Зеленским перед началом СВО Харрис лично убеждала Зеленского в неизбежности конфликта с Россией

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что лично убеждала украинского президента Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией, с такими данными можно ознакомиться в ее мемуарах «107 дней». По ее словам, тяжелый разговор произошел в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Харрис сообщила Зеленскому разведывательные данные Вашингтона, которые противоречили информации, собранной на тот момент Киевом, и порекомендовала ему «подготовить людей».

Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует... Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность, — подчеркнула она.

До этого военный блогер Юрий Подоляка предположил, что украинский президент готовит страну к войне с Приднестровьем и уже проводит рекогносцировку местности. По его словам, не факт, что это случится, однако ситуация напоминает «заряженное ружье». Украинский лидер готов начать «маленькую победоносную войну» в любой момент, потому лишь ждет решения Молдавии и Европы, уверен журналист.