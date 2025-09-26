Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 08:17

Харрис вспомнила о тяжелом разговоре с Зеленским перед началом СВО

Харрис лично убеждала Зеленского в неизбежности конфликта с Россией

Камала Харрис Камала Харрис Фото: Jemal Countess — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что лично убеждала украинского президента Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией, с такими данными можно ознакомиться в ее мемуарах «107 дней». По ее словам, тяжелый разговор произошел в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Харрис сообщила Зеленскому разведывательные данные Вашингтона, которые противоречили информации, собранной на тот момент Киевом, и порекомендовала ему «подготовить людей».

Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует... Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность, — подчеркнула она.

До этого военный блогер Юрий Подоляка предположил, что украинский президент готовит страну к войне с Приднестровьем и уже проводит рекогносцировку местности. По его словам, не факт, что это случится, однако ситуация напоминает «заряженное ружье». Украинский лидер готов начать «маленькую победоносную войну» в любой момент, потому лишь ждет решения Молдавии и Европы, уверен журналист.

Камала Харрис
Владимир Зеленский
Украина
США
СВО
