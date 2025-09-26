Врач предупредила, чем опасна замена воды другими напитками

Отказ от воды и замена ее другими напитками могут стать причинами образования камней в почках, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, при дефиците жидкости в организме человек также может столкнуться с сухостью кожи и риском инфекций ротовой полости и мочевых путей.

Если человек полностью перестанет пить чистую воду, заменив ее чаем, кофе, сладкими напитками или соками, его организм будет получать жидкость, но не в оптимальной форме. В долгосрочной перспективе это отражается на работе почек: моча будет более концентрированная, от этого повышается риск камнеобразования, — отметила Чиркова.

По ее словам, в результате этого человек также может начать ощущать сухость во рту, головные боли, быструю утомляемость, снижение концентрации. Врач пояснила, что кофе и крепкий чай содержат кофеин, обладающий легким мочегонным эффектом: вместо восполнения запасов жидкости часть выводится быстрее, а это при регулярном употреблении без компенсации водой может приводить к обезвоживанию.

Соки и лимонады содержат большое количество сахара или кислот, и хотя они утоляют жажду, нагрузка на поджелудочную железу, печень и зубную эмаль возрастает, а жидкость усваивается менее эффективно. Основу питьевого режима должна составлять чистая вода, а остальные напитки — оставаться лишь дополнительными. От сладких газировок и алкоголя лучше вообще отказаться, — заключила Чиркова.

Ранее онколог Владимир Ивашков порекомендовал увеличить ежедневное потребление воды, поскольку она способствует снижению уровня стресса. По его словам, вода не только придает энергию, но и помогает сердцу эффективно перекачивать кровь, а также обеспечивает клетки необходимым кислородом.