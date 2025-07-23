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23 июля 2025 в 21:16

Названы семь важных причин пить больше воды

Онколог Ивашков: вода помогает бороться со стрессом и защищает почки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное употребление воды стоит увеличить, так как она помогает бороться со стрессом и защищает почки, заявил в своем Telegram-канале онколог Владимир Ивашков. По словам специалиста, камни в почках часто возникают из-за дефицита воды, в связи с этим обильное питье поможет снизить риск их образования. Также вода дарит энергию — помогает сердцу перекачивать кровь, а клеткам — получать кислород, отметил врач.

Снижает стресс. Мозг на 70–80% состоит из воды! Даже 1–2% обезвоживания снижает концентрацию на 10–20%. Держите бутылку с водой под рукой и пейте понемногу в течение дня, — написал эксперт.

Вода помогает человеку оставаться стройным, так как она ускоряет обмен веществ и снижает аппетит. В частности, стакан перед едой поможет съесть меньше, подчеркнул онколог. При этом холодная вода заставляет организм тратить калории на согревание. По словам врача, также в числе важных причин для увеличения потребления воды — поддержка мышц и суставов, омоложение кожи, улучшение пищеварения.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова порекомендовала для стройности тренироваться утром, а не вечером, и ложиться спать до 23:00. Также врач подчеркнула важность правильного питания и разнообразия физических нагрузок для достижения оптимального результата.

вода
онколог
почки
суставы
стресс
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