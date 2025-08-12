Стало известно, опасно ли хрустеть суставами пальцев Медик Артищев: хруст пальцами не опасен, если нет боли

Привычка хрустеть пальцами не приносит вреда здоровому человеку, заявил ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев в беседе с LIFE.ru. Однако если она сопровождается болью, отеками, воспалением или ограничением подвижности, следует обратиться к врачу.

Научные исследования не подтверждают вреда от привычки хрустеть пальцами у здорового человека. Не выявлено связи между хрустом и развитием воспаления суставов, их деформации или снижения силы хвата. Современные методы диагностики, такие как МРТ или УЗИ, не выявили патологических изменений, — поделился эксперт.

Травматолог-ортопед Максим Саутин ранее посоветовал задействовать большое количество мышц при подъеме тяжестей. Он пояснил, что это позволит избежать травм суставов и позвоночника. Специалист подчеркнул, что спина при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку.