Стало известно, как оружие из России повлияло на конфликт Индии и Пакистана

Стало известно, как оружие из России повлияло на конфликт Индии и Пакистана MWM: российские С-400 изменили правила игры в конфликте Индии и Пакистана

Российские зенитные системы С-400 кардинально изменили баланс сил в конфликте Индии с Пакистаном в боях мая текущего года, заявил журналу Military Watch Magazine главный индийский маршал авиации Амар Прит Сингх. Вооружение не позволило пакистанской авиации эффективно действовать.

По словам командующего ВВС, дальность действия комплекса заблокировала самолеты противника, не дав им выйти на рубеж применения высокоточного оружия «воздух — земля». В результате, как сообщил Сингх, было уничтожено не менее пяти пакистанских истребителей и один крупный самолет.

Последний, по оценке маршала, был сбит на дистанции около 300 км. Сингх назвал это «крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели ракетой типа „земля — воздух“, о котором мы можем говорить». Издание подтверждает, что Индия получила С-400 с новейшими ракетами 40Н6 (дальность 400 км), использующими для наведения как собственные РЛС, так и бортовые радары истребителей Су-30МКИ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что власти Индии и Пакистана должны найти механизмы, которые позволят избежать эскалации конфликта и кровопролития. Он обратил внимание, что ситуация на индо-пакистанской границе уже многие десятилетия является точкой напряжения.