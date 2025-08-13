Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Психолог развеяла один из главных мифов о сексе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большое количество сексуальных партнеров не делает человека более искусным в постели, заявила NEWS.ru сексолог и семейный психолог Екатерина Матвеева. По ее словам, настоящий навык в интимной жизни зависит от умения чувствовать любовника и выстраивать с ним диалог. Она подчеркнула, что глубокие отношения с одним человеком могут дать гораздо больше, чем множество поверхностных связей.

Качество сексуального опыта определяется не количеством партнеров, а умением слушать, чувствовать, общаться и быть внимательным к конкретному партнеру. Искусный любовник — это тот, кто открыт к обратной связи, умеет откликаться на потребности здесь и сейчас, а не тот, у кого длинный список завоеваний. Опыт с одним партнером, основанный на глубоком взаимопонимании и экспериментировании, часто бывает гораздо насыщеннее, чем поверхностные связи со многими, — пояснила Матвеева.

Ранее сексолог и психолог Александра Миллер заявила, что полные мужчины вызывают больше доверия у женщин, чем накачанные или подтянутые. Так она объяснила исследование китайских ученых, которое показало, что женщин больше привлекают мужчины с индексом массы тела от 23 до 27.

