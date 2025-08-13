Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Юрист ответил, можно ли не оплачивать счет в кафе за сбежавшего со свидания

Юрист Остапенко: клиент вправе не оплачивать счет в кафе за сбежавшего спутника

Если второй человек сбегает со свидания, его спутник или спутница вправе не оплачивать часть счета в кафе, заявил член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что отдельной статьи, регулирующей ситуацию, нет, но в таких случаях действуют общие нормы Гражданского кодекса о возмездном оказании услуг.

Если на свидании один из гостей сбежал, не оплатив свой заказ, формально платить за него вы не обязаны, если не выступали поручителем и не делали совместный заказ, например общее блюдо или бутылка вина на двоих. В случае совместного заказа ресторан может потребовать оплату всей суммы с любого из участников, ссылаясь на то, что услуга оказана обоим. Вы вправе настаивать на оплате только своей части, — пояснил Остапенко.

Юрист уточнил, что для этого нужно попросить счет с разбивкой по позициям и оплатить только свою часть. Если администрация настаивает на полной оплате, это может подпадать под запрет навязывания дополнительных услуг, предупредил Остапенко. Он посоветовал вызывать полицию для фиксации ситуации.

Чтобы минимизировать риски, если вы не уверены в надежности спутника, попросите раздельные счета либо делайте раздельный заказ без общих блюд, четко озвучивайте официанту свой заказ и употребляйте только его. Это поможет доказать, что чужие блюда к вам отношения не имеют, — добавил юрист.

Психолог Александра Миллер ранее заявила, что в современном обществе люди начали чаще прибегать к ложным психологическим сведениям, которые мешают им в поиске партнера. По ее словам, зачастую неподтвержденную информацию они черпают из Сети.

