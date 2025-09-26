Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025

Святому Кресту поклоняемся: открытки на Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня 27 сентября — открытки, картинки бесплатно Воздвижение Креста Господня 27 сентября — открытки, картинки бесплатно Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

27 сентября православные христиане справляют двунадесятый господский праздник — Воздвижение Креста Господня. Он приурочен к годовщине установки Креста Иисуса Христа у горы Голгофы, места распятия Сына Божьего. Поздравьте близких со столь важной датой, отправив бесплатные открытки на Воздвижение Креста Господня из нашей подборки.

Открытки на Воздвижение Креста Господня

Открытки на Воздвижение Креста Господня Открытки на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с Воздвижением Креста Господня Открытка с Воздвижением Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с Воздвижением Креста Господня 27 сентября Открытка с Воздвижением Креста Господня 27 сентября Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка на Воздвижение Креста Господня Картинка на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка на Воздвижение Креста Господня Картинка на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатные открытки с Воздвижением Креста Господня

Поздравление на Воздвижение Креста Господня Поздравление на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление с Воздвижением Креста Господня Поздравление с Воздвижением Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с поздравлением на Воздвижение Креста Господня Открытка с поздравлением на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с пожеланиями на Воздвижение Креста Господня Открытка с пожеланиями на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка для близких на Воздвижение Креста Господня Открытка для близких на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки на 27 сентября для верующих — Воздвижение Креста Господня

Открытка для родных на Воздвижение Креста Господня Открытка для родных на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка для семьи на Воздвижение Креста Господня Открытка для семьи на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка с поздравлением на Воздвижение Креста Господня 27 сентября Картинка с поздравлением на Воздвижение Креста Господня 27 сентября Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка для верующих на Воздвижение Креста Господня Открытка для верующих на Воздвижение Креста Господня Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление с Воздвижением Креста Господня 27 сентября Поздравление с Воздвижением Креста Господня 27 сентября Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Надеемся, что вам понравилась наша подборка открыток и картинок для поздравления с Воздвижением Креста Господня. Скачайте приглянувшееся поздравление совершенно бесплатно и отправите близким теплое пожелание!

