05 сентября 2025 в 19:14

Названа граница бедности в России

Росстат: уровень бедности в России снизился до 7,4%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Во втором квартале 2025 года доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 7,4%, что на 1,1 процентный пункт меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Граница бедности в том периоде составила 16 863 рубля.

Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 7,4% жителей страны, — говорится в сообщении.

Во втором квартале 2025 года денежные доходы населения России достигли 29,9 трлн рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальные денежные доходы выросли на 5,6%, реальные располагаемые доходы увеличились на 7%. Инфляция во II квартале 2025 года к соответствующему кварталу 2024 года составила 109,83%.

Средняя зарплата в России во втором квартале достигла 100 023 рубля, что на 14,9% выше показателей прошлого года в номинальном выражении. С учетом инфляции реальный рост составил 4,6%.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей. По ее словам, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.

