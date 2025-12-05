Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем

Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем В Туле пенсионерка аннулировала сделку по продаже квартиры и не вернула деньги

В Туле 70-летняя женщина вернула себе квартиру после продажи, передает Telegram-канал Mash. Она заключила сделку с покупателями за 1,6 млн рублей, но на следующий день обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала, что аферисты обманули ее и выманили 660 тыс. рублей. После того как она подала заявление в полицию, пенсионерка забрала свои деньги из банковской ячейки.

Через три месяца после заключения сделки женщина обратилась в суд, требуя ее аннулировать. Там постановили, что новые владельцы должны вернуть квартиру, а пенсионерка — отдать деньги. Однако она пока не выполнила это требование, и теперь средства придется взыскивать через судебных приставов. В ходе экспертизы у пожилой женщины обнаружили смешанное тревожно-депрессивное состояние, связанное с расстройством адаптации.

Ранее пенсионерка из Москвы продала свою ветхую квартиру за 9 млн рублей новым владельцам, но после завершения ремонта потребовала вернуть жилье. Перед покупкой ее проверили на мошенничество, но женщина утверждала, что действует добровольно. Позже она узнала о схеме с Ларисой Долиной и подала иск в суд. Женщина готова возместить стоимость квартиры, откладывая по 2–3 тыс. рублей из пенсии, что займет около 250 лет.