Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы

Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы Кровь с потолка начала капать на пациентов больницы в Уэльсе

Кровь, капающая с потолка в больнице города Барри в Уэльсе, напугала пациентов, пишет газета The Sun. Источник в медучреждении заявил, что инцидент повторяется, а сотрудники неоднократно слышали шорох крыс. А сами грызуны иногда попадаются на глаза работникам.

Местный Совет по здравоохранению сообщил, что уже приняты «немедленные меры» для устранения нарушений. При этом официальный источник крови пока не установлен.

Пострадавшее здание используется в разных направлениях — от амбулаторной помощи и психиатрии до приема пациентов с легкими травмами. В больнице около 60 коек.

Мы понимаем беспокойство пациентов. Оказание безопасной и качественной помощи для нас — приоритет. Этот инцидент не соответствует нашим стандартам, и мы уже провели дополнительные проверки и корректирующие меры, — говорится в заявлении властей.

Ранее в Калининграде крыса укусила спящего пациента стационара в шею. Как рассказала племянница пострадавшего, нападение грызуна произошло в ночь на 23 июня. Мужчине сразу сделали профилактические уколы.