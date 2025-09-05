Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели

В Удмуртии мужчина расчленил жену и раскидал ее останки по лесу, в Новокузнецке наркоман напал на ночное кафе и зарезал 19-летнюю сотрудницу, под Ульяновском девочка умерла на линейке 1 сентября — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Россиянин расчленил жену

Житель города Глазова в Удмуртии убил свою супругу во время ссоры и заявил в полицию о пропаже женщины. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина расчленил тело жены, упаковал останки в пакеты и вывез их в лес. Однако в багажнике автомобиля россиянина остались следы крови, которые заметили полицейские.

«В багажнике автомобиля подозреваемого сыщики обнаружили следы крови. Экспертиза показала, что биоматериал принадлежит пропавшей женщине. После чего оперативники задержали подозреваемого», — говорится в сообщении УМВД.

После задержания подозреваемый сознался в совершенном преступлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Житель Удмуртии был заключен под стражу.

Юную сотрудницу кафе зарезали на работе

В Новокузнецке в ночь на 2 сентября мужчина зарезал сотрудницу кафе. Он час просидел в заведении, потом ушел, а затем вернулся и перепрыгнул через прилавок. Он схватил два ножа и начал преследовать сотрудников.

В ту ночь в заведении трудились три человека — два мужчины и одна девушка. Первые успели выбежать и вызвать полицию, а вторую неадекват застал в раздевалке и ударил ножом. Погибшей оказалась 19-летняя Елена.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После убийства мужчина кричал, что у него вырезаны почти все органы и не стоит половой член. Утром его задержали. Возбуждено дело по статье об убийстве.

Девочка скончалась на линейке

Девочка 2012 года рождения скончалась во время школьной линейки в поселке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области.

«Одной из учениц стало плохо, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь, но, несмотря на это, девочка умерла», — сказано в сообщении ведомства.

Школьнице перед госпитализацией пытались оказать помощь в медпункте. При этом известно, что у девочки были проблемы с сердцем. В правоохранительных органах уточнили, что у ребенка остановился кардиостимулятор.

