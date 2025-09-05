Обида на Пугачеву, отказ от жениха дочери, пластика: как живет Успенская

Певица Любовь Успенская заявила, что выгнала из дома жениха своей дочери Татьяны Плаксиной. Что об этом известно, что за обида на Аллу Пугачеву, какую делала пластику?

Почему выгнала жениха дочери

По Успенской словам, которые приводит StarHit, она посчитала бизнесмена Никиту Плотникова недостойным своей дочери, хотя видела, что парень нравится ей.

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь», — заявила Успенская.

Она добавила, что не хочет видеть в качестве пары для Плаксиной того, кто «может тянуть ее вниз». Артистка считает, что дочери нужен достойный мужчина — «благородный, образованный, который знает толк в музыке, литературе, искусстве».

Татьяне 44 года, а Никите Плотникову, который моложе ее на девять лет, 35. Журналисты выяснили, что у него есть долги. Успенская заявила, что не осведомлена о его проблемах, так как это ее никак не касается и является проблемой самого Никиты. Звезда также отметила, что никогда не захотела бы связать свою жизнь с таким мужчиной.

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причина обиды на Пугачеву

Успенская заявила, что Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. В интервью журналистке Надежде Стрелец артистка отметила, что ее почти не приглашали в телепрограммы, так как она могла составить серьезную конкуренцию.

«[Пугачева] меня ценила, но не доказывала этого, когда было нужно. Когда были „Рождественские встречи“, она не приглашала меня. Приглашала Наталью Медведеву — певицу, эмигрантку, жену Эдуарда Лимонова, а до этого она была женой моего мужа. Вот ее она пригласила, а мне сказала: „Все, у нас уже нет эфирного времени“», — отметила Успенская.

Какие делала пластики

Специалисты оценивают все пластические операции Любови Успенской в восемь миллионов рублей. По данным хирургов, певица делала блефаропластику, ринопластику и круговую подтяжку лица.

Успенская обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, чтобы он изменил ее тело. Она сделала у него подтяжку груди и рук. Однако артистка осталась недовольна результатом. Ее руки стали похожи после операции на крылья летучей мыши. Другой хирург, к которому позже обратилась Успенская, обнаружил в груди сильные уплотнения. Он исправил все ошибки предыдущего специалиста. Успенская подала в суд на Хайдарова.

