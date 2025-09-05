Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 5 сентября, что с амброзией?

В нашем традиционном мониторинге уровня пыльцы рассказываем, откуда в воздухе Москвы появляется амброзия и чего следует опасаться столичным поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в пятницу будет довольно комфортная: воздух прогреется до +21 градуса. В то же время яркого солнца ждать не советуем: весь день, прогнозируют синоптики, будет облачно.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 5 сентября

Сведение об уровне пыльцы сегодня в Москве противоречивые. Карта SILAM предупреждает об очень высокой концентрации амброзии в столице и ее окрестностях. А вот московские аллергологи утверждают: так сильно опасаться этой сорной травы не стоит, ведь обильно цветет она на юге России, а не в ее центральной части. Пыльцу амброзии в город приносят ветра из других регионов. Тем не менее мониторинговые порталы фиксируют жалобы на этот аллерген, поэтому в очередной раз призываем к осторожности. Принимайте антигистаминные, если почувствуете недомогание.

А что с остальными опасными для поллинозников растениями происходит сейчас? Уровень пыльцы традиционных для Москвы аллергенов в начале осени — злаков, полыни, вредных плесневых грибков — остается стабильным. К счастью, он все еще довольно низкий.

Советуем в первую очередь ориентироваться на свое самочувствие. Если чувствуете себя плохо, обязательно обратитесь к врачу.

