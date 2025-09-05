Саммит ШОС — 2025
Силы ПВО отразили атаку семи украинских дронов над ЛНР

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские системы противовоздушной обороны сбили семь БПЛА в небе над Луганском, заявили ТАСС силовые структуры региона. Подробности там не уточнили.

В 01:16 мск семь вражеских БПЛА были сбиты над столицей республики, — рассказал собеседник агентства.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 31 августа средства ПВО ликвидировали 21 БПЛА при попытке атаковать Россию. ВСУ совершили налет на четыре региона: Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области. Средства ПВО в Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, а в Ростовской — восемь. В Белгородской и Брянской областях было сбито по одному дрону.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки украинские военные атаковали девять муниципалитетов региона при помощи 136 беспилотников. По самому Белгороду пытались ударить два дрона. В результате атак медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что ПВО сбила БПЛА над Чертковским и Миллеровским районами. По предварительной информации, при атаке нет пострадавших и разрушений.

