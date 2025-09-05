Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 19:10

Верховная рада решила ударить по «Маше и Медведю»

Депутат Рады Юрчишин предложил запретить мультфильм «Маша и Медведь» на Украине

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский мультфильм «Маша и Медведь» необходимо запретить на территории Украины, заявил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин в колонке издания «24-й канал». Он написал, что уже направил обращения в Центр противодействия дезинформации СНБО, Министерство цифровой трансформации и СБУ с просьбой заблокировать показ мультфильма в стране.

Я уже направил обращение в Центр противодействия дезинформации СНБО, Министерство цифровой трансформации и Службу безопасности [Украины]. Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал «Маша и Медведь», — отметил парламентарий.

Ранее Национальный театр имени Марии Заньковецкой во Львове отменил постановку мюзикла Вуди Аллена из-за его участия в Московской неделе кино. Речь идет о спектакле «Пули над Бродвеем». Там уточнили, что показы были запланированы на 28 и 29 августа. В учреждении добавили, что мюзикл создан по мотивам одноименного фильма Аллена, но не является точной копией сценария известной картины.

Кроме того, российский актер Юрий Колокольников, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Довод», был включен на Украине в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в документе Минкультуры страны. Причиной решения стало участие артиста в кинопроектах, финансируемых из государственного бюджета России.

Верховная рада
мультфильмы
Россия
Украина
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина раскритиковала Крида
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Канцелярия Нетаньяху назвала пять условий для прекращения огня в Газе
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.