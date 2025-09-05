Верховная рада решила ударить по «Маше и Медведю» Депутат Рады Юрчишин предложил запретить мультфильм «Маша и Медведь» на Украине

Российский мультфильм «Маша и Медведь» необходимо запретить на территории Украины, заявил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин в колонке издания «24-й канал». Он написал, что уже направил обращения в Центр противодействия дезинформации СНБО, Министерство цифровой трансформации и СБУ с просьбой заблокировать показ мультфильма в стране.

Я уже направил обращение в Центр противодействия дезинформации СНБО, Министерство цифровой трансформации и Службу безопасности [Украины]. Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал «Маша и Медведь», — отметил парламентарий.

Ранее Национальный театр имени Марии Заньковецкой во Львове отменил постановку мюзикла Вуди Аллена из-за его участия в Московской неделе кино. Речь идет о спектакле «Пули над Бродвеем». Там уточнили, что показы были запланированы на 28 и 29 августа. В учреждении добавили, что мюзикл создан по мотивам одноименного фильма Аллена, но не является точной копией сценария известной картины.

Кроме того, российский актер Юрий Колокольников, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Довод», был включен на Украине в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в документе Минкультуры страны. Причиной решения стало участие артиста в кинопроектах, финансируемых из государственного бюджета России.