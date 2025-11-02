Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского

Новые социальные инициативы украинского президента Владимира Зеленского подверглись резкой критике со стороны депутата Верховной рады Ярослава Железняка, сообщает издание «Страна.ua». Парламентарий назвал их популистскими, указав на несоответствие между крупными тратами и серьезным дефицитом государственного бюджета.

По словам политика, власти не имеют возможности увеличить денежное довольствие военнослужащим из-за финансовой бреши, составляющей половину бюджета. При этом, как он отметил, по решению президента стартует программа «зимняя тысяча», предусматривающая выплаты примерно $24 (1941 рубль) каждому украинцу.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что принудительная мобилизация и злоупотребления сотрудников украинских военкоматов снижают уровень поддержки Зеленского. По его словам, население начинает задавать неудобные вопросы о смысле боевых действий, а командование продолжает направлять людей на гибель.

Кроме того, журналисты издания Politico сообщили, что президент Украины начал подготовку к возможным выборам 2026 года на случай завершения боевых действий. В материале утверждается, что его администрация планирует активно использовать законодательные механизмы для дискредитации политических конкурентов.

