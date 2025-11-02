Новые социальные инициативы украинского президента Владимира Зеленского подверглись резкой критике со стороны депутата Верховной рады Ярослава Железняка, сообщает издание «Страна.ua». Парламентарий назвал их популистскими, указав на несоответствие между крупными тратами и серьезным дефицитом государственного бюджета.

По словам политика, власти не имеют возможности увеличить денежное довольствие военнослужащим из-за финансовой бреши, составляющей половину бюджета. При этом, как он отметил, по решению президента стартует программа «зимняя тысяча», предусматривающая выплаты примерно $24 (1941 рубль) каждому украинцу.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что принудительная мобилизация и злоупотребления сотрудников украинских военкоматов снижают уровень поддержки Зеленского. По его словам, население начинает задавать неудобные вопросы о смысле боевых действий, а командование продолжает направлять людей на гибель.

Кроме того, журналисты издания Politico сообщили, что президент Украины начал подготовку к возможным выборам 2026 года на случай завершения боевых действий. В материале утверждается, что его администрация планирует активно использовать законодательные механизмы для дискредитации политических конкурентов.